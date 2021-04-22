وفاة الشاعر والناقد محمود نسيم بعد صراع مع المرض

12:02 ص الخميس 22 أبريل 2021
وفاة الشاعر والناقد محمود نسيم بعد صراع مع المرض

محمود نسيم

مصراوي

توفي مساء الأربعاء، الدكتور محمود نسيم، الشاعر والناقد المسرحي الكبير، بعد صراع مع المرض.

حصل نسيم على الليسانس في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة عين شمس 1980، والماجستير من أكاديمية الفنون بالقاهرة 1994.

عمل مدرسًا بكلية التربية النوعية بطنطا والعباسية، وعضواً بلجان تحكيم وقراءة نصوص إدارة المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

أسس مجلة (كتابات) مع الشاعرين رفعت سلام، وشعبان يوسف، كما أنه عضو مؤسس بجماعة (إضاءة 77).

نشر قصائده في عدد من الصحف والمجلات المصرية، وشارك في أغلب المهرجانات العربية، والمحلية، كما ترجمت بعض قصائده إلى الإنجليزية.

دواوينه الشعرية: السماء وقوس البحر 1984 - عرس الرماد 1989 - كتابة الظل 1995, وله مسرحية شعرية بعنوان: مرعى الغزلان.

نال الجائزة الأولى للمجلس الأعلى للثقافة بمصر عن مسرحيته الشعرية (مرعى الغزلان) 1986، وجائزة سعاد الصباح عن ديوانه (عرس الرماد) 1991.

محمود نسيم وفاة محمود نسيم صراع مع المرض

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