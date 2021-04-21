تفعيل الشحن الفوري.. القابضة للمياه: نستهدف الوصول لـ ـ40 مليون عداد مسبق الدفع في 2030

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم تفعيل خدمة فوري لشحن العدادات مسبقة الدفع بجميع الشركات التابعة للشركة القابضة، لتغطي كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف رسلان، أنه تم تركيب نحو ٥٠٠ ألف عداد مسبق الدفع خلال الفترة الماضية، ومن مزايا تلك العدادات القضاء على أي أخطاء تنتج عن العنصر البشرى، وتتيح للمواطن التحكم ومتابعة الاستهلاك.

وأشار إلى أن العداد مُسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين أثناء الاستخدام، وبه نظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة القابضة تولى أهمية كبيرة لميكنة الخدمات التجارية للتسهيل على المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للوصول إلى رضاء العملاء باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة.

وأشار أن الشركة تتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ضمن خطة الشركة القابضة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف القابضة للمياه خلال عام 2030 تركيب عدادات مسبقة الدفع نحو 20 مليون مواطن، غير المشتركين الجدد المتوقع وصولهم لنحو 20 مليون مشترك جديد.

وكانت الشركة القابضة أطلقت خلال الفترة الماضية تطبيق قراءتي للهاتف المحمول يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات، وذلك لكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية، ويمكن تسجيل قراءات العداد عبر التطبيق، من خلال اختيار رقم المشترك (رقم العميل – رقم الحساب) المراد إدخال القراءة له من خلال مربع يظهر أمامك على الشاشة، ثم تظهر شاشة بها جميع أرقام المشتركين التي تم إدخالها من قبل، ثم يتم اختيار رقم المشترك المراد إدخال القراءة الخاصة به.

وبعد ذلك يتم الضغط على التقاط صور (تصوير القراءة الموجودة بالعداد) وتظهر قائمة تختار منها الكاميرا للتصوير في نفس وقت إدخال القراءة أو تختار معرض الصور إذا كانت القراءة مصورة سابقا، ثم بعد تحميل الصورة يتم الضغط على تسجيل وإدخال القراءة يدويا في خانة "إدخال قراءة" ثم الضغط على تأكيد، في حالة وجود مشكلة يمكن كتابتها في مربع الملاحظات للتواصل من جانب الشركة مع العميل.