وكيل "محلية النواب" ينتقد شركة مقاولات تسببت في تأخر رصف طرق بالجيزة

11:34 م الأربعاء 21 أبريل 2021
وكيل "محلية النواب" ينتقد شركة مقاولات تسببت في تأخر رصف طرق بالجيزة

مجلس النواب

كتب - نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها، الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، بشأن توقف شركة حسن علام عن تنفيذ أعمال رصف طريق الخدمة المواز ي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مع العلم أنه سبق موافقة وزارة النقل والمواصلات على تنفيذ هذه الأعمال.

ووجه النائب محمد الحسيني، انتقادات للشركة المنفذة لأعمال الرصف، قائلا: "قياداتها نايمة واحنا في البرلمان هنا بنراقب ونستدعي المسئولين عشان نحل الأزمات، ولا نعطي توصيات لأحد لكن علي قيادات وزارة التنمية المحلية أن تعي ذلك" .

وطالب نائب بولاق الدكرور، بسرعة رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري في نطاق حي بولاق الدكرور، للتيسير والتسهيل علي المواطنين.

وطالب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، بتوعية المواطنين خاصة بشأن حرم الطريق، قائلا: "بعد مشروع توسعة الدائري وجدنا بعض المواطنين يقيمون مواقف عشوائية علي الدائري، وكذلك الورش"، مشيرا إلي أن المواطنين يحتاجون إلي توعية، وأن مشروع تطوير وعمل طريق خارجي موازي للدائري يخدم المواطنين المعتدين علي حرم الطريق.

مجلس النواب محلية النواب أحمد السجيني محمد الحسيني محافظة الجيزة أعمال الرصف

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