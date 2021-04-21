كيف تتحدث مع الآخرين أثناء العزل المنزلي؟.. الصحة توضح
كتب يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك، عبر الصفحة الرسمية بـ"فيسبوك"، يوضح كيفية التحدث مع الآخرين أثناء العزل المنزلي.
وأضافت الوزارة: تكلم مع من معك في المنزل من خلف الباب، وفي حالة وجود ضرورة للتحدث وجها لوجه، فيجب أن يحرص الأشخاص على ما يلي:
(التباعد بمسافة لا تقل عن متر - تجنب المصافحة والتلامس
- اختصار زمن المحادثة - ارتداء الكمامة).
وتابعت الوزارة: يمكنك التواصل مع غرفة وزارة الصحة والسكان لمتابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي مجانًا، من خلال إرسال كلمة (عزل) في رسالة إلى الرقم ١٤٤٠.
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