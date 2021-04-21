كيف تتحدث مع الآخرين أثناء العزل المنزلي؟.. الصحة توضح

11:23 م الأربعاء 21 أبريل 2021
كيف تتحدث مع الآخرين أثناء العزل المنزلي؟.. الصحة توضح

العزل المنزلي تعبيرية

كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك، عبر الصفحة الرسمية بـ"فيسبوك"، يوضح كيفية التحدث مع الآخرين أثناء العزل المنزلي.

وأضافت الوزارة: تكلم مع من معك في المنزل من خلف الباب، وفي حالة وجود ضرورة للتحدث وجها لوجه، فيجب أن يحرص الأشخاص على ما يلي:

(التباعد بمسافة لا تقل عن متر - تجنب المصافحة والتلامس

- اختصار زمن المحادثة - ارتداء الكمامة).

وتابعت الوزارة: يمكنك التواصل مع غرفة وزارة الصحة والسكان لمتابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي مجانًا، من خلال إرسال كلمة (عزل) في رسالة إلى الرقم ١٤٤٠.

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العزل المنزلي التحدث مع الآخرين وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا مكافحة كورونا

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