الصحة توجه 10 نصائح لارتداء الكمامة بشكل صحيح

09:52 م الأربعاء 21 أبريل 2021
الصحة توجه 10 نصائح لارتداء الكمامة بشكل صحيح

ارتداء الكمامة

مصراوي

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، فيديوجرافيك، يكشف عن 10 نصائح لارتداء الكمامة بشكل صحيح.

وشددت الوزارة، على ضرورة التأكد من أن الكمامة تغطي الأنف والفم جيدًا، للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وجاءت النصائح على النحو التالي:

- المحافظة على غسل الأيدي قبل وبعد ارتداء الكمامة لمدة 20 ثانية.

-التأكد من الكمامة تغطي الأنف والفم جيداً.

- احرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة.

-عدم ارتداء الكمامة على منطقة الذقن فقط.

-عدم ارتداء الكمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة.

-انزع الكمامة من الخلف الأذنين أو الرأس.

-عدم نزع الكمامة للتحدث مع الآخرين.

-تخلص من الكمامة بعد استخدامها في سلة مهملات مغلقة.

-عدم إعادة استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى.

- لا تشارك الآخرين استخدام الكمامة الخاصة بك.

وتابعت وزارة الصحة: لمزيد من المعلومات والاستفسار اتصل على الخط الساخن 105 أو 15335.

ارتداء الكمامة نصائح لارتداء الكمامة وزارة الصحة فيروس كورونا
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