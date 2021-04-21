زكي في أول اجتماع لهيئة الأوقاف الإنجيلية: نثمن المواقف التاريخية للرئيس في دعم العيش المشترك

كتب - مينا غالي:

ترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس هيئة الأوقاف الإنجيلية، اليوم الأربعاء، أول اجتماع لهيئة الأوقاف الإنجيلية، بمقر الطائفة الإنجيلية بالقاهرة، بحضور الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس اسطفانوس زكي، سكرتير المجلس الإنجيلي العام، والقس ناصر كتكوت، رئيس مجمع الكنائس الرسولية بمصر، والشيخ صموئيل باقي صدقة، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس ألبرت لويس، رئيس لجنة الأوقاف بسنودس النيل الإنجيلي، وممتاز جرجس، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، والشيخ فاروق الظابط، ممثل كنائس الإخوة، والمستشار بطرس دانيال، رئيس النيابة الإدارية بأسيوط، وممثل عن مجمع نهضة القداسة، وماجد أديب، عضو مجلس النواب السابق، ويوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر.

وقال زكي في كلمته ببداية الاجتماع: "أود أن أعرب عن خالص التقدير والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما يقوم به من مجهودات وقرارات تدعم قيم العيش المشترك، وتحقق حلم دولة المواطنة على أرض الواقع".

ويأتي الاجتماع الأول لهيئة أوقاف الإنجيلية بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية بمصر لمدة أربع سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون، وأيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم ٨١ لسنة ٢٠٢١، بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس المجلس الإنجيلي العام.

وبحسب القانون، يتم وضع لائحة داخلية للهيئة تنظم عملها في أول اجتماع لها بعد قرار تشكيلها، كما تنتخب الهيئة وكيلًا وأمين سر لها، إلى جانب تشكيل اللجان الدائمة واللجان الفرعية للهيئة لتباشر عملها. ويهدف إنشاء هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية بمصر إلى إدارة كافة الأمور الخاصة بالأوقاف التابعة للطائفة الإنجيلية.

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