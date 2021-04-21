صاحبة برنامج "حول الآسرة البيضاء".. وفاة الإذاعية سوسن أبو اليسر

08:09 م الأربعاء 21 أبريل 2021
صاحبة برنامج "حول الآسرة البيضاء".. وفاة الإذاعية سوسن أبو اليسر

الإذاعية سوسن أبو اليسر

كتب - مينا غالي:

أعلنت الإذاعية علا بكر، المذيعة بـ"راديو مصر"، وفاة الإذاعية سوسن أبو اليسر، مساء اليوم الأربعاء، ولم يحدد بعد موعد الجنازة والعزاء.

وكتبت علا بكر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "إنّا لله وإنّ إليه راجعون، ربنا يرحمك يا أستاذة سوسن أبو اليسر، لا تراها إلا وهي تعمل، لا تتحدث في العمل، إذاعية قديرة فقدناها، ربنا يرحمك يا أستاذة، قلما جلست على مكتبها بغرف المنوعات دائمًا فى الاستوديو أو بتسجل".

كانت سوسن أبو اليسر، أحد أشهر المذيعات في إذاعة البرنامج العام لسنوات طويلة، حيث كانت تقدم برنامجها الشهير" حول الأسرة البيضاء"، وقد أحيلت إلى المعاش منذ عام 2013.

سوسن أبو اليسر برنامج حول الآسرة البيضاء علا بكر

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