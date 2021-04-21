الأوقاف: غلق مسجد أولاد شاهين بأسيوط لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة، بغلق مسجد أولاد شاهين بقرية العقال القبلي بالبداري بأسيوط، لعدم التزام رواده بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وأكدت اللجنة في بيان لها، الأربعاء، أن طاعة الله (عز وجل) لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق، ومن كان يحب بيوت الله (عز وجل) فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية.