وزير التعليم: الامتحان التجريبي الثالث للثانوية لاختبار الفايبر بالمدارس الحكومية

06:21 م الأربعاء 21 أبريل 2021
وزير التعليم: الامتحان التجريبي الثالث للثانوية لاختبار الفايبر بالمدارس الحكومية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الثالث للامتحان التجريبي الأول للثانوية العامة، الذي يعقد غدا، يخص طلاب المدارس الحكومية التي بها خوادم وشبكة إنترنت يعن طريق الفايبر، حيث يتم اختبار سعة هذه الشبكات فقط.

وطالب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، الأربعا، الطلاب بعدم الدخول من local لأنه سيتم اختبار assessment وحدها.

وتستقبل مدارس الثانوية العامة بجميع المديريات التعليمية، غدا، نحو 650 ألف طالب بالشهادة الثانوية، لإجراء ثالث ايام الاختبارات التجريبية، والتي بدأت الأحد 18 أبريل و 20، وتنتهي غدا.

طارق شوقي الامتحان التجريبي المدارس الحكومية الثانوية العامة

الخبر التالى:

الطيران: نتعاون مع ليبيا في مجالات التدريب والصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218041

    عدد المصابين

  • 164368

    عدد المتعافين

  • 12820

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:صعود كبير ومفاجئ لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا