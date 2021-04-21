وزير التعليم: الامتحان التجريبي الثالث للثانوية لاختبار الفايبر بالمدارس الحكومية

كتب - أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الثالث للامتحان التجريبي الأول للثانوية العامة، الذي يعقد غدا، يخص طلاب المدارس الحكومية التي بها خوادم وشبكة إنترنت يعن طريق الفايبر، حيث يتم اختبار سعة هذه الشبكات فقط.

وطالب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، الأربعا، الطلاب بعدم الدخول من local لأنه سيتم اختبار assessment وحدها.

وتستقبل مدارس الثانوية العامة بجميع المديريات التعليمية، غدا، نحو 650 ألف طالب بالشهادة الثانوية، لإجراء ثالث ايام الاختبارات التجريبية، والتي بدأت الأحد 18 أبريل و 20، وتنتهي غدا.