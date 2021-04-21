حزب المؤتمر يتبنى رؤية قومية لتطوير صناعة النقل البحري وزيادة الناتج القومي
مصراوي
قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ، إنه رغم اعتبار مصر دولة بحرية مهمة؛ فإنها لا تملك عددًا كافيًا من السفن لنقل احتياجاتها.
جاء ذلك خلال الصالون الأسبوعي الأول الذي عقده حزب المؤتمر، خلال أمسية رمضانية، حول مستقبل صناعة النقل البحري في مصر؛ خصوصًا بعد أزمة السفينة "إيفرجرين" في قناة السويس.
وأشار صميدة إلى ضرورة تطوير القطاع البحري والاهتمام به، مشيرًا إلى الاستثمار في القطاع البحري سيسهم بما يقرب من 30 إلى 40% من الدخل القومي، موضحًا أن حزب المؤتمر يمتلك رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
وقدم الصالون اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية الأسبق، وشاركت فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين في قطاع النقل البحري وأعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب.
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