الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ملحمة العاشر من رمضان
كتب - مينا غالي:
هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ملحمة العاشر من رمضان.
وأكد المجلس في بيان له، الأربعاء، أن تلك الذكرى ستظل مبعث اعتزاز و فخر للشعب المصري العظيم، راجين من الله أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.
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