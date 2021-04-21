الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ملحمة العاشر من رمضان

05:43 م الأربعاء 21 أبريل 2021
الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ملحمة العاشر من رمضان

الرئيس عبدالفتاح السيسي


كتب - مينا غالي:

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ملحمة العاشر من رمضان.

وأكد المجلس في بيان له، الأربعاء، أن تلك الذكرى ستظل مبعث اعتزاز و فخر للشعب المصري العظيم، راجين من الله أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

عبدالفتاح السيسي لرئيس السيسي كرى العاشر من رمضان لأعلى للإعلام

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