أنت تسأل والوزير يجيب.. خدمة جديدة لتلقي الشكاوى الخاصة بالأوقاف على "فيسبوك"

كتب - محمود مصطفى:

خصص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جزءا من صفحته على "فيسبوك" لتلقي شكاوى العاملين بالوزارة أو الجمهور تحت عنوان "أنت تسأل ووزير الأوقاف يجيب".

وحدد وزير الأوقاف، شروطا لقبول الشكاوى وفحصها تتمثل فيما يلي:

"أن تكون الشكوى جدية، ومؤيدة بالمستندات، ومرفق بها صورة من بطاقة الرقم القومي للشاكي، ورقم هاتفه الشخصي للتواصل".

وشدد وزير الأوقاف، على أنه في حالة التجاوز في العرض أو الإساءة لأي شخص أو جهة أو تقديم معلومات غير صحيحة، سيتم اتخاذ الإجراء اللازم قانونًا تجاه مقدم الشكوى، على أن يتم الإرسال عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/2gngWsA1q1YSig476

وبدأ وزير الأوقاف، بالفعل في الرد على الشكاوى التي وردت على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن طريق إحالتها إلى اللجان والجهات المختصة للتحقيق وإبداء الرأي فيها.

يأتي ذلك ضمن سياسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالنهوض بالعمل داخل الوزارة والقطاعات التابعة لها، عبر التواصل مع العاملين والجمهور، في تلقي الشكاوى الخاصة بالوزارة.