وزيرة الصحة تعلن الترخيص لاستخدام لقاح جديد لكورونا في مصر

04:09 م الأربعاء 21 أبريل 2021
وزيرة الصحة تعلن الترخيص لاستخدام لقاح جديد لكورونا في مصر

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأربعاء، إن هيئة الدواء المصرية وافقت على إصدار رخصة الطوارئ للقاح الخاص بشركة "ساينوفاك" الصينية.

يأتي ذلك بعد ساعات من التوقيع على اتفاقيتين بين شركة (فاكسيرا) الحكومية، وشركة سينوفاك الصينية، لإنتاج لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، يأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار السعي نحو تحقيق التعاون الفني في هذا المجال الحيوي، عبر الاستفادة من اللقاح الذي طورته شركة سينوفاك الصينية، الرائدة في مجال البحث والتطوير والإنتاج والتسويق في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية، من أجل الوقاية من فيروس كورونا، وتبادل الخبرات لدعم إمكانات شركة فاكسيرا المختصة بتصنيع الأمصال واللقاحات في مصر، بما يساهم في الحد من انتشار هذا الفيروس.

لقاح كورونا هالة زايد وزيرة الصحة فاكسيرا هيئة الدواء المصرية

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