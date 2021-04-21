الجريدة الرسمية تنشر قرار الطيران بإصدار النظام الأساسي لشركة إيروسبورت

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء قرار وزارة الطيران المدني رقم 204 لسنة 2021، الخاص بإصدار النظام الأساسي لشركة إير سبورت للخدمات الرياضية والترفيهية التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وجاء فى القرار الذى يحمل رقم 204، أنه تم التنفيذ بعد الإطلاع علي قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 144 لينو 1988 ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020.

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق المال، وقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة بإنشاء شركات في مجال الطيران المدني وتعديلاته، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3119 لسنة 2019 بنقل تبعية شركة ايروسبورت للخدمات الرياضية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

بالإضافة إلى قرار وزير الطيران المدني رقم 655 لسنة 2020 بإعادة تشكيل الجمعية العامة لشركة ايروسبورت للخدمات الترفيهية، وعلى موافقة الجمعية العمومية العادية لشركة ايروسبورت خدمات الرياضية والترفيهية بجلستها رقم 1 المنعقدة مايو المقبل علي اعتماد النظام الأساسي للشركة.