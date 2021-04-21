قومي حقوق الإنسان يستقبل وفد الاتحاد الأوربي لدى مصر
كتب- محمد نصار:
استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم بمقره وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر لبحث أطر وأوجه التعاون بين الجانبين.
وأكد المجلس على أهمية التعاون البناء مع الاتحاد الأوروبي من خلال خطته وبرامجه التي يقوم بها كمؤسسة وطنية تعمل على تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، حيث إنه قد سبق التعاون في العديد من المشروعات المشتركة مثل مكتب الشكاوى والتطوير التشريعي.
فيما عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للقاء ممثلي المجلس، مشيدين بجهوده في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
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