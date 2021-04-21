"العربية للتصنيع" تستقبل وفد منظومة الصناعات الدفاعية السودانية -صور

كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأربعاء، الفريق أول ميرغني إدريس سليمان، رئيس منظومة الصناعات الدفاعية لدولة السودان الشقيقة والوفد المرافق، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الصناعة المختلفة.



وبحث الجانبان، خلال اللقاء, تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانات المتطورة بـ"العربية للتصنيع"؛ لتلبية كل احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بدولة السودان الشقيقة, بالإضافة إلى بحث تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الإمكانات المتاحة وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع، وفقًا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.



وأكد الفريق أول ميرغني إدريس، حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر في كل المجالات الصناعية والتنموية, مشيدًا بالنهضة التنموية ومبادرة "حياة كريمة" والمشروعات القومية التي تشهدها مصر؛ لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي.



وأوضح إدريس أهمية الاستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مشروعات التنمية المختلفة بالسودان؛ ومنها تحديث البنية التحتية ومشروعات المياه والصرف الصحي والإلكترونيات والطاقة المتجددة والتحول الرقمي, فضلًا عن تدريب الكوادر البشرية السودانية بمراكز التدريب المتطورة بـ"العربية للتصنيع".



وأكد التراس أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل في كل المجالات الصناعية والاقتصادية.



وأشار التراس إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كل خبراتها وإمكاناتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بدولة السودان الشقيقة في كل مجالات التصنيع وتبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية السودانية بمراكز تدريب "العربية للتصنيع", وفقًا لأحدث نظم التدريب الرقمي الحديثة.



وتفقد رئيس الهيئة العربية للتصنيع ورئيس منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، عقب انتهاء المباحثات المشتركة، معرض منتجات العربية للتصنيع.



وأشاد ميرغني إدريس بتنوع المنتجات والقاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة وخططها لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة, فضلًا عن تطوير خطوط الإنتاج لتصبح خطوطًا رقمية ذكية وفقًا لمعايير الجودة العالمية.



وتفقد إدريس أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع, والتي يتم من خلالها تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في كل مجالات الصناعة والإدارة وفقًا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة.