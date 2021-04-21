رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد مشروع مراكز قيادة خارجي (إعصار62)

02:05 م الأربعاء 21 أبريل 2021
رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد مشروع مراكز قيادة خارجي (إعصار62)

أرشيفية

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مشروع مراكز قيادة خارجي (إعصار62) الذي تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى, ويأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وبحسب بيان صحفي، بدأ المشروع بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة متضمنة تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها.

ظهر خلال المرور ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالي، فضلا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة أثناء مراحل المشروع.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلي الجيش الثالث الميداني، وهنئهم بحلول شهر رمضان المعظم، مشيداً بما يتمتع به رجال الجيش الثالث الميداني من روح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف بكفاءة واقتدار.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.

القوات المسلحة محمد فريد إعصار62 الجيش الثالث الميدانى

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