متحف الحضارة ينظم ملتقى علميًا عن دوره في تشجيع السياحة

02:01 م الأربعاء 21 أبريل 2021
متحف الحضارة ينظم ملتقى علميًا عن دوره في تشجيع السياحة

المتحف القومي للحضارة المصرية

كتب- مصراوي:
نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ملتقى علميا وثقافيا بعنوان (دور المتحف القومي للحضارة المصرية في إحياء التراث وتشجيع السياحة) ، وذلك ضمن الأنشطة الثقافية والتعليمية التي يقوم بها المتحف بهدف التواصل الحضاري بين المتحف والمؤسسات والجامعات العلمية المهتمة بالتراث.

وقال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، إن هذا الملتقى يعد أول تعاون بين مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمتحف القومي للحضارة المصرية .

وأضاف أن الهدف من هذا الملتقى هو إضافة قيم علمية واجتماعية واقتصادية وترفيهية تتناسب وروح العصر، مؤكدا دور المتاحف كمؤسسات تعمل لخدمة المجتمع وتطوره.

افتتح الملتقى الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين والمتخصصين.

متحف الحضارة تشجيع السياحة أحمد غنيم

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