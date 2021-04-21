مسئولو الإسكان يتفقدون اللمسات الأخيرة لـ٢٤٩٦ شقة بحدائق أكتوبر كسكن بديل لعشوائيات الجيزة
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كتب- محمد عبدالناصر:
تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، يرافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير، ومسئولو جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بمشروع ١٠٤ عمارات (2496 وحدة سكنية) نموذج إسكان اجتماعي ذي طابع حديث بالمدينة، والجاري الانتهاء من تنفيذها كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية بالجيزة.
وتابع مسئولو الوزارة خلال الجولة، ما وصلت إليه نسب تنفيذ الأعمال المدنية بالعمارات وجودة التشطيبات الداخلية، واستعرضوا موقف اعمال اللاند سكيب والزراعة والطرق بالمشروع واثنوا علي جودة الأعمال.
وتم التشديد على ضرورة استكمال جميع الأعمال المتبقية خلال شهر رمضان لخروج المشروع في أفضل صورة تتناسب مع رؤية الدولة وتوجهات القيادة السياسية في ضرورة تسليم الوحدات السكنية المخطط نقل المواطنين إليها كبديل لسكان العشوائيات بالجيزة، على أفضل وجه.
وأشار المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق، إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال بمعظم العمارات بالمشروع، وتم تنفيذ أعمال الطرق اللازمة لربط الموقع بطريق الواحات ومدخل المدينة والطرق الداخلية، وجارٍ الانتهاء من الأعمال المتبقية بعددٍ محدود من العمارات بجانب أعمال الزراعة واللاند سكيب، وجارٍ تتفيذ مدرسة تعليم أساسى، تمهيداً لبدء استقبال المستفيدين من المشروع.
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