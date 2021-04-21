رخص وتصالح.. خدمات تقدمها "المراكز التكنولوجية المتنقلة" دون الذهاب للأحياء

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أمس الثلاثاء، احتفالية تسليم وزارة التخطيط 12 سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل كدفعة أولى للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لوزارة التنمية المحلية.

يأتي ذلك بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين أواخر شهر مارس الماضي بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات.

وتعد فكرة مشروع "مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة" مبادرة جديدة مقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتقوم الفكرة على توفير سيارات تنقل الخدمات الحكومية إلى مقر إقامة المواطنين في أماكن تواجدهم في وقت قياسي وذلك لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.

وتؤدي مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة ما يزيد عن 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

وتشمل تلك الخدمات المقدمة ما يلي:

- كل خدمات السدادات من دفع إيجار، وأقساط.

- تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات.

- الاطلاع على التراخيص السابقة.

- الاستعلام عن موقف الرخصة.

- الاستعلام عن المستندات ورسوم وإجراءات الخدمات المقدمة.

- طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة.

- طلب معاينة.

- طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه.

- طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى.

- استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم.

- طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل.

- طلب قيد اتحاد شاغلين.

- صورة طبق الأصل من قرار هدم.

- طلب تجديد رخصة مصعد.

- طلب رخصة تشغيل مصعد.

- طلب تصالح على مخالفة.

- طلب شهادة بيانات منشأة وغيرها من الخدمات التي يستطيع المواطن الحصول عليها دون الذهاب إلى الحي.

- الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحي قبل التقدم لشراءها، ويتم إعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات.