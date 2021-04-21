الأدوية واللقاحات مجانًا.. "بحوث الصحراء" ينظم قافلة بيطرية بمحافظة جنوب سيناء -صور

كتب- مصراوي:



أطلق الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، بالتنسيق مع الدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، قافلة طبية بيطرية.



يأتي ذلك استكمالًا لنتائج زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى محافظة جنوب سيناء وتلبية لمطالب المواطنين هناك، وبالتنسيق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وانطلاقًا من خطة بحوث الصحراء للنهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وتحت رعاية د.عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس المركز للمحطات.



يترأس القافلة الدكتور عبد الدايم عبد العزيز، نائب رئيس محطة جنوب سيناء، وبعضوية الدكتور عطية عيسى، طبيب بيطري المحطة، والدكتور أحمد الصاوي ممثلًا عن مديرية الطب البيطري للمحافظة؛ للتعرف على مشكلات المربين وإيجاد حلول لها، مع إعطاء بعض التحصينات اللازمة.



وتفقدت القافلة عدد ٢٣ مزرعة بإجمالي عدد ٦٠٠ رأس ماشية (٣٩ إبلاً و١٦٠ أبقارًا، و٢٠ جاموسًا، و٢٨٥ أغنامًا، و١٧٤ ماعزًا) بمدينة طور سيناء والوديان والقرى التابعة لها؛ حيث تفقدت كلًّا من مناطق وادي الطور والجبيل ورأس راية والستين.



وانتهت اللجنة من عملها، على أن تتم تغطية وحصر باقي المناطق على مراحل؛ حيث سيتم حصر باقي المناطق في المرحلة الثانية، لتشمل مدينة رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس.



يُذكر أن جميع الأدوية واللقاحات اللازمة التي تم توزيعها على المربين مجانًا، مساهمة من مركز بحوث الصحراء لأهالي سيناء وتنمية قطاع الثروة الحيوانية بجنوب سيناء.