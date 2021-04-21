منحنى الوباء.. الصحة: سوهاج تسجل 450 حالة أسبوعيا في الموجة الثالثة

كتب- أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا مع مسئولي مديرية الشئون الصحية ومديري المستشفيات بمحافظة سوهاج، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة لمواجهة جائحة فيروس كورونا والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى بالمحافظة، عبر تقنية "الكول كونفرانس"، في إطار اجتماعاتها الدورية مع وكلاء الوزارة ومديري المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تابعت الوضع الوبائي لفيروس كورونا في محافظة سوهاج، ونسب الإصابات والوفيات ومعدلات الشفاء، ونسب تردد حالات الاشتباه على المستشفيات.

كما راجعت نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء الداخلي أو الرعاية المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الأكسجين الطبي بالمستشفيات.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة استمعت إلى شرح مفصل عن الوضع الوبائي بمحافظة سوهاج من اللجان التي كانت قد وجهت بتشكيلها لمتابعة سير العمل بمستشفيات المحافظة على أرض الواقع وتوفير أي احتياجات، والتي تضم ممثلين من قطاعي الطب العلاجي والوقائي، بالإضافة إلى أنه تم إرسال فريق من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا للتأكد من تطبيق بروتوكولات التشخيص والعلاج للمرضى وكذلك التأكد من تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى بالمستشفيات لحماية الأطقم الطبية، كما تم إرسال فريق من التواصل المجتمعي لتكثيف حملات التوعية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشارت إلى أنه وفقًا للمنحنى الوبائي بمحافظة سوهاج تلاحظ أن الموجة الثانية لفيروس كورونا بالمحافظة أقل شدة من الموجة الأولى في معدل الإصابات، حيث وصل معدل الإصابات في الأسبوع الواحد خلال الموجة الأولى 600 إصابة، بينما الموجة الثانية 200 إصابة في الأسبوع الواحد، مع ملاحظة زيادة بسيطة لكن مستمرة في أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة بمعدل 400 إلى 450 حالة في الأسبوع الواحد بالتزامن مع الموجة الثالثة للفيروس.