بعد زيادة إصابات كورونا.. 5 توجيهات مهمة من وزيرة الصحة لأهل سوهاج

12:33 م الأربعاء 21 أبريل 2021
بعد زيادة إصابات كورونا.. 5 توجيهات مهمة من وزيرة الصحة لأهل سوهاج

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عددًا من الإرشادات والتوجيهات إلى مواطني محافظة سوهاج، بالتزامن مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وناشدت الوزيرة، المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بأهمية التردد على مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" للاستفادة من الخدمات المقدمة بها بالمجان والاطمئنان على حالتهم الصحية، مما يساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة خلال مواجهة الجائحة، وعدم الإصابة بالأعراض الشديدة للفيروس.

كما شددت على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الاحتفالات بالمناسبات الدينية، مناشدة المواطنين من الفئات المستحقة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا.

كما ناشدت "زايد" المواطنين مجددًا في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس التوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن (105) لتلقي الاستفسارات وتوجيهه إلى أقرب مستشفى.

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