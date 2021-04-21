الإسكان: إتاحة قطع أراضٍ استثمارية بنظام التخصيص الفوري بمدينة أكتوبر الجديدة
كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تم إتاحة قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة ومساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.
وأوضح عبدالمقصود، في بيان اليوم، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمساحة (٢٥٤،٤٤٣ م٢) ما يعادل ٦٠ فداناً، بنشاط مخازن، وكذا تم إتاحة قطعة أرض على الطريق الدائري الاوسطي بمساحة (٥٦٤٤ م٢) بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات.
وقال عبدالمقصود: يتم إتاحة أماكن قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصورة دورية، لتمكين المواطنين من الاطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني، http://www.newcities.gov.eg والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
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