أدوا عملهم باقتدار.. وزير السياحة يثمن جهود مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية السابق

كتب- مصراوي:

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن ماجد فوزي ومجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية السابق برئاسته، بذلوا جهودًا كبيرة للنهوض بقطاع الفنادق؛ لا سيما لعملهم في فترة صعبة استطاعوا خلالها أن يؤدوا عملهم باقتدار.

وثمن العناني الدور الفعال الذي لعبته الغرفة في استقبال العالقين المصريين في مدينة مرسى علم أثناء فترة تعليق الطيران مع بداية جائحة فيروس "كورونا".

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في مكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، اليوم الأربعاء، ماجد فوزي، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية السابق، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة الحالي، بعد صدور قرار تشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة علاء عاقل، وعضوية كل من هشام الشاعر، ومحمد أيوب، وهيثم نصار، وعبد الحميد أبو يوسف.

جاء القرار بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة الغرفة السابق؛ لبطلان انتخابات الغرفة التي عُقدت بتاريخ 31 أكتوبر 2018.

حضر اللقاء أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحلات والأنشطة السياحية، ويمنى البحار، مساعد الوزير للشؤون الفنية.

وتمنى وزير السياحة التوفيق والنجاح للجنة تسيير الأعمال الجديدة في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه خلال الفترة المقبلة.

وأكد علاء عاقل أنه سيتم بذل قصارى الجهد لاستمرار العمل بالكفاءة المعهودة من الغرفة؛ ليكون عمل اللجنة عند حسن الظن وبما يسهم في خدمة القطاع الفندقي.

وتم مناقشة المحاور الرئيسية لخطة عمل الغرفة خلال الفترة المقبلة، خلال الاجتماع، ودارت مناقشات حول تحديد الحد الأدنى لمقابل الإقامة بالمنشآت الفندقية.