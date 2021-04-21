القوى العاملة: تحصيل 75 ألف جنيه مستحقات مصريين.. وتوفير فرص عمل بإيطاليا

10:01 ص الأربعاء 21 أبريل 2021
القوى العاملة: تحصيل 75 ألف جنيه مستحقات مصريين.. وتوفير فرص عمل بإيطاليا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا في تحصيل 4000 يورو، أي ما يوازي 75 ألفًا و560 جنيهًا مصريًا تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها لعاملين مصريين تقدما بشكواهم ضد أصحاب الأعمال، فضلا عن توفير 75 فرصة عمل داخلية.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة شكوى العاملين المصريين لدي أصحاب الأعمال الذين يعملان لديهم، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل لتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وقال الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، في تقرير للوزير تم إنجازه خلال الشهور الثلاث الأولي من العام الحالي، إنه تم توفير 75 فرصة عمل، فضلا عن تسوية 29 شكوى وديا، وما زال 22 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 51 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

وأجرى المكتب 272 زيارة ولقاءً وتقدم استشارات، منها 6 زيارات خاصة بالجهات الحكومية المعنية، و32 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و7 لقاءًات مع التجمعات العمالية، و 227 استشارة عمالية مقدمة للعمالة.

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