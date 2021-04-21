مصر للطيران تسير اليوم 40 رحلة جوية لنقل 2477 راكبا إلى وجهات مختلفة

02:45 ص الأربعاء 21 أبريل 2021
مصر للطيران تسير اليوم 40 رحلة جوية لنقل 2477 راكبا إلى وجهات مختلفة

أرشيفية

تسير مصرللطيران، اليوم الأربعاء، 40 رحلة جوية بمعدل 28 رحلة دولية إلى كل من "واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، الدوحه، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، إسطنبول، أمستردام، أبوظبي، دبي، البحرين، عمان، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، الخرطوم"، و6 رحلات داخلية إلى كل من "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان"، و6 رحلات شحنجوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 2477 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، منخلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولىلدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروسكورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصدالركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.

مصرللطيران رحلات جوية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218041

    عدد المصابين

  • 164368

    عدد المتعافين

  • 12820

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا