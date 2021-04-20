الكنيسة الكاثوليكية تعقد غدًا طقس إعداد "الميرون المقدس"

11:19 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
الكنيسة الكاثوليكية تعقد غدًا طقس إعداد "الميرون المقدس"

الكنيسة القبطية الكاثوليكية

كتب مينا غالي

تبدأ الكنيسة القبطية الكاثوليكية، غدا الأربعاء، طقس إعداد زيت الميرون المُقدس، وهو أقدس زيوت الكنيسة والذي يُستخدم في معمودية الأفراد وتدشين الكنائس، بكاتدرائية القديس لاون الكبير، للأقباط الكاثوليك، بحي المعادي، بمحافظة القاهرة، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، وحضور عدد كبير من مطارنة الكنيسة.

يشارك في إتمام طقوس الزيت الأقدس بين زيوت الكنيسة، لفيف رفيع المستوى من رعاة الكنيسة مثل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، والأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف، والأنبا كيرلس أبوالخير مطران سوهاج الشرفي، والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط، والأنبا توما حبيب مطران سوهاج، والأنبا بشارة جودة مطران أبوقرقاص.

كما يشارك في الطقوس الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية ومدن القناة، والأنبا بطرس فهيم مطران المنيا الشرفي، والأنبا باسيليوس فوزي مطران المنيا، والأنبا مكاريوس توفيق مطران الإسماعيلية الشرفي، والأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقصر وأسوان ومدن طيبة، والأنبا أنطونيوس عزيز المطران الشرفي لإيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف.

في سياق متصل، يتمم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طقس إضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، يوم الإثنين الموافق احتفالات شم النسيم.

الكنيسة القبطية الكاثوليكية الميرون المقدس زيوت الكنيسة طقوس الزيت الأقدس

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