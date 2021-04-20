الخميس.. مؤتمر لاتحاد الكتاب لدعم الموقف المصري في قضية سد النهضة
ينظم اتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر علاء عبد الهادى، لقاء فكريا، ومؤتمرًا صحفيا، يصدر بعده بيان من الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عن حق مصر والسودان في حصتيهما في مياه النيل، ووقوف الاتحاد العام الذي يمثل آلاف الأدباء والكتاب والمفكرين في ثماني عشرة دولة عربية من المحيط إلى الخليج، مع الموقف المصري السوداني في المطالبة بحقوق الدولتين التاريخية وفق المعاهدات والمواثيق الدولية القائمة.
ويأتى المؤتمر الصحفى فى وجود عدد من الخبراء والقانونيين والمسئولين، يوم الخميس المقبل، بمقر اتحاد كتاب مصر.
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