الخميس.. مؤتمر لاتحاد الكتاب لدعم الموقف المصري في قضية سد النهضة

11:18 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
الخميس.. مؤتمر لاتحاد الكتاب لدعم الموقف المصري في قضية سد النهضة

الشاعر علاء عبد الهادى

ينظم اتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر علاء عبد الهادى، لقاء فكريا، ومؤتمرًا صحفيا، يصدر بعده بيان من الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عن حق مصر والسودان في حصتيهما في مياه النيل، ووقوف الاتحاد العام الذي يمثل آلاف الأدباء والكتاب والمفكرين في ثماني عشرة دولة عربية من المحيط إلى الخليج، مع الموقف المصري السوداني في المطالبة بحقوق الدولتين التاريخية وفق المعاهدات والمواثيق الدولية القائمة.

ويأتى المؤتمر الصحفى فى وجود عدد من الخبراء والقانونيين والمسئولين، يوم الخميس المقبل، بمقر اتحاد كتاب مصر.​

اتحاد كتاب مصر علاء عبد الهادى سد النهضة

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