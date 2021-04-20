وزير الزراعة يناقش حوافز تطبيق منظومة الري الحديث

10:16 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
وزير الزراعة يناقش حوافز تطبيق منظومة الري الحديث

السيد القصير وزير الزراعة

كتب - أحمد مسعد:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية مشروع تطوير الري والتحول من نظام الري بالغمر إلى نظم الري الحديث سواء بالرش أو التنقيط أو الري المحوري، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة في كفاءة استخدام مواردها المائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها وأيضا ترشيد استخدام المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع فريق تحديث منظومة الري بالوزارة لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الإسراع في معدلات تنفيذ منظومة الري الحديث.

وبحث القصير، خلال الاجتماع، آليات طرح المرحلة الثانية من المشروع، والتي تستهدف تطوير نظم الري في حوالي 4 ملايين فدان بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

وتناول الاجتماع أيضا آخر مستجدات المرحلة الأولى من المشروع، والتي يتم تنفيذها حاليا في مليون فدان مناصفة مع وزارة الري، والمقرر الانتهاء منها في شهر يونيو القادم، كما ناقش الاجتماع أهمية تجاوب المزارعين مع وسائل الري الحديث وفوائد المنظومة عليهم، وكذلك الحوافز التي تقدمها الدولة في هذا الشأن.

السيد القصير وزير الزراعة منظومة الري الحديث مشروع تطوير الري

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