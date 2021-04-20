شيخ الأزهر ينعى الرئيس التشادي "إدريس ديبي"

كتب- محمود مصطفى:

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى الشعب التشادي الشقيق، في وفاة رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي.

وتقدم الإمام الأكبر -في بيان اليوم الثلاثاء- بخالص العزاء إلى أسرة الرئيس الراحل وذويه، داعيا المولى -عز وجل- أن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على دولة تشاد بالأمن والأمان والسكينة والاستقرار.​