قرار لوزير الأوقاف بشأن واقعة إلقاء مصاحف مسجد في القمامة

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وقف إمام وعاملين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق فيما نسب إلى كل منهم من مخالفات وخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، بناء على مذكرات كل من أوقاف الغربية وأسيوط والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني.

وتضمن قرار وزير الأوقاف إيقاف كل من: محمود فرج الجبليزي إمام وخطيب بأوقاف الغربية، شريف كامل العطار، عامل بأوقاف الغربية، فرغلي عبدالستار فرغلي على الشناف عامل بأوقاف أسيوط .

يأتي ذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل واقعة إلقاء مصاحف مساجد في الغربية، عندما ألقى عامل مسجد "الشبكة" بكفر الزيات، مصاحف المسجد في القمامة.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها الالتزام الكامل بمدونة السلوك الوظيفي وواجبات العمل الوظيفي، حيث إن الوزارة تتعامل بمنتهى الحسم مع أي إخلال بالواجب الوظيفي حفاظًا على هيبة وحرمة بيوت الله عز وجل وصورة جميع العاملين بها الذين ينبغي أن يكون كل منهم قدوة سواء في مسلكه الوظيفي أم سلوكه العام، فشخصية العامل بالأوقاف أيا كانت وظيفته لا تنفصل عن طبيعة عمله، وذلك لخصوصية عمل الوزارة ومهمتها الدينية والوطنية والإنسانية، مما يحتم عليها التعامل بمنتهى الحسم مع أي مخالفة يخرج مرتكبها عن مقتضى ما تحتمه عليه طبيعة عمله .