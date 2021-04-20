مصر وليبيا تتفقان على بدء التحضير للاجتماعات المقبلة للجنة العليا المشتركة

ليبيا - (أ ش أ)

اتفق الجانبان المصري والليبي، خلال جلسة المباحثات الموسعة بين وفدي البلدين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، على بدء التحضير للاجتماعات المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا، والتى لم تنعقد منذ 2009 .

وأكد رئيسا وزراء البلدين، أهمية مراجعة كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل، من أجل تقييمها وتعديل ما يحتاج منها إلى تحديث، مع اقتراح مشروعات مذكرات تفاهم واتفاقيات فى كل المجالات محل الاهتمام المشترك.

وأشار الجانبان إلى ما تم التوافق عليه خلال المباحثات الثنائية بين وزيري القوى العاملة في الجانبين حول تنظيم ملف العمالة، بما يسمح باستفادة ليبيا من جهود وخبرة العمالة المصرية.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن هذا الملف سيشهد تطورات إيجابية خلال الفترة القادمة.

وفي مجال الطاقة استعرض وزيرا كهرباء مصر وليبيا ما تم التوافق بشأنه في ملف الربط الكهربائي، ومساهمة الشركات المصرية في إنشاء محطات توليد كهرباء في ليبيا، حتى تستفيد من التجربة المصرية الرائدة في حل مشكلة نقص الطاقة.

وفى مجال الصحة، أشارت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى ما سوف تسهم به الوزارة في دعم قطاع الصحة في ليبيا، لا سيما في مجال إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية للمساهمة في تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، وكذا مساعدة القطاع الطبي في ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا.

وفى مجال الإسكان، أبدى وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار الاستعداد للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، وتنفيذ مشروعات إسكان بمستوى عال من الكفاءة وفي فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن المساهمة في تحديث وتطوير قطاع المياه ومحطات الصرف الصحي في ليبيا.

وفي مجال التبادل التجاري، تم الاتفاق على إقامة معرض للمنتجات المصرية في بنغازي، وعقد منتدى لرجال الأعمال من الجانبين.

وفى مجال النقل، أكد وزير النقل كامل الوزير، أن الوزارة والحكومة المصرية ستضمن استلام الأعمال المنفذة من الشركات المصرية، وتسليمها للأشقاء في ليبيا بأعلى مستوى من الجودة، وفق المعايير والمواصفات القياسية العالمية معربا عن استعداد وزارة النقل لتسيير خطوط ملاحية مع الموانئ الليبية.

وقد أعرب رئيسا وزراء البلدين عن سعادتهما بحجم ما تم التوافق عليه بين الوزراء من الجانبين، حيث قال رئيس الوزراء الليبي مخاطباً الوفد المصرى "لقد فتحنا الطريق وأنتم أول الداخلين