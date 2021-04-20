مدبولي والدبيبة يشهدان توقيع 11 وثيقة للتعاون بين مصر وليبيا

07:20 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
مدبولي والدبيبة يشهدان توقيع 11 وثيقة للتعاون بين مصر وليبيا

مدبولي والدبيبة

كتب - محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال زيارته اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

وتضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوي العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.

تضمنت وثائق التعاون ايضاً التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الألياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.

وقع وثائق التعاون الوزراء المعنيون من الجانبين، ومسئولو الجهات المختصة.

مصطفي مدبولي مجلس الوزراء المصري ليبيا طرابلس عبد الحميد دبيبة

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