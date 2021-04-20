لدعم منظومة الصحة.. محافظ الجيزة يطالب "النواب" بزيادة الاعتمادات المالية

كتب- نشأت علي:

طالب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بزيادة الاعتمادات المالية؛ لدعم منظومة الصحة في محافظة الجيزة، قائلًا إن المخصصات المالية التي تم توفيرها لملف الصحة داخل محافظة الجيزة مجرد مسكنات.

وأضاف محافظ الجيزة، أن ملف الصحة يحتاج إلى الدعم أكثر؛ خصوصًا أن المستشفيات داخل المحافظة أوضاعها غير مرضية.

وأكد راشد، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، في رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، حول مستشفي بولاق الدكرور: "تم التواصل مع وزيرة الصحة من أجل تطوير والبدء في تنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور، وسوف يتم إصدار رخصة هدم لتطويره"، مشيرًا إلى أن ملف الصحة يحتاج إلى دعم أكثر من المتاح الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وبحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة؛ لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، الأول، والثاني: بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، وللأسف الشديد لم يبدأ تنفيذها حتى الآن؛ نتيجة عدم وجود رخصة للمبنى القديم، وضرورة إعادة تخصيص أرض المستشفى لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن إغلاق مستشفى التأمين الصحي بكفر طهرمس منذ عدة سنوات، وعدم إحلال وتجديد الوحدة الصحية لصفط اللبن رغم صدور قرار إزالة للمبنى القديم، ويتعلق طلب الإحاطة الثالث، بشأن تخصيص الأماكن الكائنة أسفل محور صفط اللبن/ الجامعة، وأسفل منزل زنين والشوربجي بحي بولاق الدكرور- محافظة الجيزة، لصالح هيئة الإسعاف المصرية، نظرًا لمعاناة المواطنين بالحي من عدم وجود مراكز لهيئة الإسعاف.​