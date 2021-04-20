استقبال رسمي لرئيس الوزراء في مقر الحكومة الليبية
كتب - محمد غايات:
اقيمت مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة الليبية، للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، عقب وصوله إلى العاصمة طرابلس على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.
وكان في استقبال "مدبولي" رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من المسئولين الليبيين، وتم عزف السلام الوطني للبلدين.
كما بدأت جلسة مباحثات ثنائية بين مدبولى والدبيبة، وكذلك وزراء البلدين.
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