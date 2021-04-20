مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء في العاصمة الليبية طرابلس

05:01 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء في العاصمة الليبية طرابلس

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

كتب- مصراوي:

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، وعدد من المسئولين الليبيين، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في استقبال رسمي استعرض خلاله الحرس الوطني، وتم عزف السلام الوطني للبلدين، خلال زيارته إلى العاصمة، برفقة وفد ضم 11 وزيرًا من حكومته.

كما بدأت جلسة مباحثات ثنائية بين مدبولى والدبيبة، وكذلك وزراء البلدين.

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة طرابلس

الخبر التالى:

استقبال رسمي لرئيس الوزراء في مقر الحكومة الليبية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 217186

    عدد المصابين

  • 163812

    عدد المتعافين

  • 12778

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قرار وزاري بتحديد الأعمال التي لا يجوز فيها تشغيل النساء- يطبق غدا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا