مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء في العاصمة الليبية طرابلس

كتب- مصراوي:

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، وعدد من المسئولين الليبيين، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في استقبال رسمي استعرض خلاله الحرس الوطني، وتم عزف السلام الوطني للبلدين، خلال زيارته إلى العاصمة، برفقة وفد ضم 11 وزيرًا من حكومته.

كما بدأت جلسة مباحثات ثنائية بين مدبولى والدبيبة، وكذلك وزراء البلدين.