الإمام الأكبر ينعى السفير ياسر عاطف نائب مساعد وزير الخارجية
كتب- محمود مصطفى:
نعي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، السفير ياسر عاطف، نائب مساعد وزير الخارجية، عضو المجلس الأعلى للأزهر.
ويؤكد الإمام الأكبر أن الراحل كان نموذجا ومثالا يحتذى به في الدبلوماسية، وقد بذل جهودا لا تنسى في خدمة الأزهر ودعم رسالته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
الخبر التالى:رئيس الوزراء يصل إلى العاصمة الليبية طرابلس
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
217186
عدد المصابين
-
163812
عدد المتعافين
-
12778
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
141975529
عدد المصابين
-
120506024
عدد المتعافين
-
3031891
عدد الوفيات
إعلان