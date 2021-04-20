الإمام الأكبر ينعى السفير ياسر عاطف نائب مساعد وزير الخارجية

كتب- محمود مصطفى:

نعي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، السفير ياسر عاطف، نائب مساعد وزير الخارجية، عضو المجلس الأعلى للأزهر.

ويؤكد الإمام الأكبر أن الراحل كان نموذجا ومثالا يحتذى به في الدبلوماسية، وقد بذل جهودا لا تنسى في خدمة الأزهر ودعم رسالته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".​