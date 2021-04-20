رسميا.. ترخيص موقع تنسيقية الشباب من المجلس الأعلى للإعلام

04:31 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
رسميا.. ترخيص موقع تنسيقية الشباب من المجلس الأعلى للإعلام

ترخيص موقع تنسيقية الشباب من المجلس الأعلى للإعلام

كتب- محمد سامي:

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين حصول الموقع الإلكتروني لهم، على شهادات اكتمال التراخيص وفقا لأحكام قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له.

وقال بيان رسمي صادر عن التنسيقية اليوم أن الترخيص تسلمه النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب نيابة عن أعضاء التنسيقية.

ونظم المجلس برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احتفالية لتسليم المواقع والقنوات شهادات الترخيص، بحضور صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس، والسفير الفرنسي في القاهرة، ستيفان روماتيه.

تنسيقية الأحزاب تراخيص المواقع الأعلى للإعلام أحمد مقلد

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