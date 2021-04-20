طالب عاجل من نقابة الأطباء بشأن لقاح كورونا



كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن التباطؤ في تطعيم الفريق الطبي يُنذر بخطورة كبيرة خاصة بعد زيادة معدل الوفيات من الأطباء يومياً.

وأضاف "عبدالحي"، في بيان اليوم، إن النقابة فقدت 6 أطباء في يوم واحد منهم 4 في سوهاج وهو الأمر الذي يستوجب مراجعة كل الإجراءات والتصرفات، حسب قوله.

وطالب وزارة الصحة بسرعة الانتهاء من إجراءات تطعيم الفريق الطبي والإعلان عن أعداد الأطباء الذين تم تطعيمهم حتى الآن وأعداد من لم يتم تطعيمهم مع الكشف عن خطة وتوقيتات التطعيم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد تزايد أعداد الإصابات والشهداء بين صفوف الأطباء في مواجهة كورونا حتى وصلت إلى أكثر من 55 شهيدا خلال الأسبوعين الماضيين ووصلت القائمة لحوالى 500 شهيد حتى الآن منذ بداية الجائحة.

وقال عبدالحي إن النقابة سبق وأرسلت في 7 مارس مخاطبة للوزارة لحثها على الإسراع في تطعيم الأطباء كأولوية أُولى فهم المتصدون للوباء، ولكن فوجئنا بأن التطعيم يتم لكل الفئات ولباقي أفراد المجتمع في حين لم ينتهي تطعيم الأطباء.

وناشد الأطباء و جميع أفراد الطاقم الطبي عدم التراخي فى أخذ اللقاح و عدم الاستماع الى حوار مدى أمان اللقاح من عدمه، لافتا إلى أن جميع دول العالم توفر اللقاحات المختلفة ولا يمكن الحسم بأفضلية لقاح عن آخر.