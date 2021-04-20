جبالي يعقد اجتماعا مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

02:21 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
جبالي يعقد اجتماعا مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ‏اليوم الثلاثاء، اجتماعاً افتراضياً بالفيديو كونفرانس مع لي تشان شو رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.‏

وبحسب بيان صحفي، في مستهل الاجتماع، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنئة إلى جمهورية الصين الشعبية قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء الحزب الشيوعي الصيني واصفاً الصين بالشريك الاستراتيجي المهم مشيراً إلى أن البلدين يحتفلان هذا العام بمرور 65 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأشاد المستشار الدكتور رئيس المجلس بنجاح الصين في السيطرة على جائحة كورونا مشيداً بالتنسيق القائم بين البلدين في مواجهة تحديات تلك الجائحة ومشيراً إلى أن الدولة المصرية كانت حريصة على دعم ومساندة الصين منذ بداية الأزمة، كما استعرض سيادته مع نظيره الصيني العلاقات المصرية الصينية على مختلف الأصعدة، معتبراً أن العلاقات البرلمانية المصرية الصينية تمثل قناة هامة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، وجه لي تشان شو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة توليه رئاسة المجلس معرباً عن تقديره لعقد ذلك الاجتماع الافتراضي، ومشيراً إلى أن العلاقات المصرية الصينية تُعد نموذجاً فريداً للعلاقات الصينية مع الدول العربية والإفريقية،.

كما أكد رئيس البرلمان الصيني على أهمية الاستعراض الدوري للعلاقات المصرية الصينية وتبادل وجهات النظر بين مصر والصين على كافة المستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، مضيفاً بأن ذلك من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.

حنفي جبالي مجلس النواب نواب الشعب الصيني

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