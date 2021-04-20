ننشر الأسماء.. كرم جبر يسلّم القنوات والمواقع شهادات توفيق الأوضاع في حضور السفير الفرنسي

كتب- مينا غالى:

تصوير- نادر نبيل:

سلم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شهادات توفيق الأوضاع للقنوات والمواقع الإلكترونية، من بينها قناة (فرانس 24) وتسلمها السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، وقناة on، وأون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2، وأون تايم سبورتس 3، وقناة ten.

ومن ضمن الوسائل التي تسلمت خطابات توفيق الأوضاع، قناة مصر قرآن كريم، وقناة Cbc، وقناة Cbc دراما، وقناة اكسترا نيوز، وقناة Cbc سفرة، وقناة الحدث اليوم، وموقع العقارية، وقناة مصر البلد وموقع الموقع وموقع الكلمة وموقع القاهرة 24 وموقع بور نيوز.

وقال جبر، إنن الهدف ليس التقيبد أو فرض ضرائب أو وضع رسوم، بل هي عملية تنظيمية بحتة وفقا للقانون لحماية أطراف العملية الإعلامية، مؤكدا أنه يريد مزيدا من المواقع ومزيدا من القنوات، ومزيدا من الإجراءات وأن جميع الأخطاء التي تحدث يتم معالجتها بوسائل ديمقراطية.

وتابع جبر، أن الإعلام المصري، والاعلام الذي يعمل في مصر يقوم بدور مهم جدا لأنه أدوات صناعة الوعي، وإذا امتلكنا إعلاما حقيقيا ينقل ما يحدث على أرض الواقع تنصلح أمور أخرى كثيرة.

وأشار جبر، إلي أنه سيتم في الفترة القادمة توفيق أوضاع الوسائل الإعلامية المختلفة، داعيًا كافة الوسائل لسرعة توفيق أوضاعها في المجلس.