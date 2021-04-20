حريق بمبنى تابع لدير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم ووفاة اثنين من العمال

12:58 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
حريق بمبنى تابع لدير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم ووفاة اثنين من العمال

دير الأمير تادرس للراهبات

كتب- مينا غالي:

وقع حريق في مبني تابع لدير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم، يقع خارج أسوار الدير، وهو مبنى مخصص لسكن عمال الدير.

وقالت الأم أدروسيس رئيسة الدير في بيان لها، إن الحريق نتج عن انفجار أنبوبة بوتاجاز، وأسفر عنه وفاة اثنين من العمال وإصابة اثنين آخرين.

وقد سارعت قوات الإطفاء وأجهزة الشرطة إلى مكان الحريق ونجحت في السيطرة عليه.

وتوجهت رئيسة الدير بالشكر لوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة على تجاوبهم بحرص واهتمام في هذا الحادث، مضيفة: كما أننا نشهد بمحبة جميع جيران الدير ونشيد بموقفهم البطولي الذي أظهروه فور وقوع الحادث.

دير الأمير تادرس للراهبات حارة الروم حريق دير الأمير تادرس انفجار أنبوبة بوتاجاز

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