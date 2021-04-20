خليفته للمرة الثانية.. مَن هو رئيس "السكك الحديدية" الجديد بعد أشرف رسلان؟



كتب- محمد سامي:

قالت وزارة النقل، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، قد أصدر عددًا من القرارات الوزارية المهمة التي تتعلق بقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتابع البيان بأن القرارات شملت ندب المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لمدة سنة، على خلفية ثلاث حوادث قطارات بمحافظة سوهاج والقليوبية والشرقية.



وشغل أبو المكارم رئيس الهيئة الجديد، عدة مناصب خلفا للمهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة السابق، الأول كان في 2017 عندما تولى أبو المكارم رئاسة الشركة المصرية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية خلفا لرسلان والثاني عندما خلفه - بحسب قرار اليوم- في رئاسة هيئة سكك حديد مصر، كما أن أبو المكارم شغل منصب رئيس قطاع المسافات الطويلة لمدة وهو نفس المنصب الذي شغله رسلان في 2017 ولكن لم يكن بدلا منه في ذلك الوقت.

شغل المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس "السكك الحديدية" الجديد عددًا من المناصب داخل قطاعات الهيئة والشركات التابعة لها؛ آخرها عندما أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، خلال عام 2017 قرارًا بتعيينه رئيسًا للشركة المصرية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية، خلفًا للمهندس أشرف رسلان، الذي تم ندبه في ذلك الوقت رئيسًا لقطاعَي المسافات الطويلة والقصيرة بالسكة الحديد، قبل أن يكون رئيسًا للهيئة في وقت لاحق خلال عام 2018.

وشغل رئيس الهيئة الجديد أيضًا منصب رئيس الإدارة المصرية للتطوير والتدريب بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين ٢٠١٤ و٢٠١٥، ثم شغل أبو المكارم منصب مستشار (ب) في الهيئة العامة للمواني البرية والجافة في عام ٢٠١٥.