أسامة منير يعلن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثالثة

11:54 ص الثلاثاء 20 أبريل 2021
أسامة منير يعلن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثالثة

أسامة منير


كتب- مينا غالي:

أعلن الإعلامي أسامة منير إصابته بفيروس كورونا، للمرة الثالثة خلال الفترة الماضية، وذلك على حسابه بموقع فيسبوك.

عبر حسابه قائلا: "الحمد لله علي كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.. إيجابي كورونا للمرة الثالثة".

ويعد أسامة منير أحد أشهر مذيعي الراديو ببرنامجه الذي يقدمه على نجوم fm أنا والنجوم وهواك.

أسامة منير فيروس كورونا نجوم الإذاعة

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