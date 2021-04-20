لزوال السبب.. "القوى العاملة": رفع وإيقاف نشاط 16 شركة لإلحاق العمالة بالخارج



كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها قررت رفع إيقاف نشاط 16 شركة لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج؛ منها رفع الإيقاف على نشاط 14 شركة لزوال أسباب التوقف، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق العمالة بالخارج، وإيقاف نشاط شركتَين لحين توفيق أوضاعهما.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الشركات التي تم رفع الإيقاف عنها لزوال أسباب الوقف؛ هي شركات: الشناوي "السبيل سابقاً" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم (125)، و"البيان" ترخيص (448)، و"الأمراء" ترخيص رقم (297)، و"سيف العرب" ترخيص رقم (1161)، و"جراند الدولية" ترخيص رقم (1127)، و"قمر إسكندرية" ترخيص رقم (732)، و"إنسيت" ترخيص رقم (893)، و"يونس" ترخيص رقم (1008).

وأضاف سعفان أن قائمة الشركات التي رفع الإيقاف عنها تضمنت: "البلاد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم (843)، و"هيومان ريسورس" ترخيص رقم (350)، و"السهم الذهبي" ترخيص رقم (1189)، و"مملكة الجزيرة" ترخيص رقم (970 )، و"عيون السيح" ترخيص رقم (844)، و"قوافل الرحمة" ترخيص رقم (1088).

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الشركتين اللتين تم إيقاف نشاطهما لحين زوال أسبابه؛ هما: "العماد جولدن جروب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم (1247) ، و"أورينت" ترخيص رقم (45).

ولفت سعفان إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات؛ كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه؛ حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.