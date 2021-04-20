منها تغيير رئيس السكة الحديد.. ١٠ قرارات عاجلة لوزير النقل (بيان رسمي)

كتب- مصراوي:

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أصدر عددًا من القرارات الوزارية الهامة والتي تتعلق بقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر كالتالي:-

1- يندب المهندس/ أشرف محمد رسلان شلبي رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه لسكك حديد مصر لوظيفه مستشار الوزير لشئون السكك الحديدية.

2- يندب المهندس/ مصطفى عبداللطيف ابو المكارم رئيسا لمجلس اداره الهيئه القوميه لسكك حديد مصر وذلك لمده سنة.

3- يعين المهندس/ شعبان محمود محمد موسى رئيسًا لمجلس الاداره والعضو المنتدب للشركه المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.

4- يكلف المهندس/ محمد عامر عبدالعزيز نائب رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه لسكك حديد مصر لقطاع المشروعات الهندسيه والتطوير بالقيام بمهام وظيفه نائب رئيس مجلس اداره الهيئه لقطاع الخدمات المشتركه وذلك بجانب عمله.

5- يندب المهندس/ عماد أسعد غبريال عبدالملاك رئيس الإدارة المركزية لمنشات الهيئه بقطاع الخدمات المشتركه بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر للعمل رئيسا للاداره المركزيه لشئون المنطقه الوسطى بقطاع البنيه الاساسيه بالهيئه وذلك لمدة سنة.

6- يكلف المهندس /مصطفى محمد مصطفى شاهين للعمل رئيسا للاداره المركزيه للاشارات والاتصالات بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر.

7- يكلف المهندس/ مجدي عبد المنعم الصباغ نائب رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه لسكك حديد مصر لقطاع الخدمات المشتركه بوظيفه استشاري قطاع بالهيئة.

8- يكلف المهندس/ سامي محمد عفيفي شلبي مدير عام ورش الجرارات بفرز القاهره بقطاع الصيانه والدعم الفني بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر بوظيفه مستشار رئيس الهيئة.

9- يكلف المهندس/ حسين رشيدي محمد خليل رئيس الاداره المركزيه للاشارات والاتصالات بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر نائبا لرئيس مجلس إداره الهيئه لقطاع البنيه الأساسية.

10- يندب المهندس/ سامي عبد الفتاح عبد المجيد رئيس الاداره المركزيه لصيانه الوحدات المتحركه للمناطق بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر لوظيفه نائب رئيس مجلس اداره الهيئه لقطاع صيانه الوحدات المتحركه والدعم الفني

وأشار بيان الوزارة ان الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة وإنما جاء لطبيعه المرحلة القادمة والتي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيره التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها و تقديم خدمات أفضل والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمرفق السكك الحديدية هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويا