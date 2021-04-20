حدث ليلاً| تطورات أزمة سد النهضة وتعليق البرلمان على حادث قطار طوخ

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

​"نقل البرلمان": ننتظر تفاصيل حادث قطار طوخ.. وستكون هناك مساءلة للمقصرين

أعلن النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر تقرير اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها للتواجد في مكان حادث قطار طوخ، والمعلومات من الجهات الرسمية بشأن أسباب وتداعيات

الحادث الذي وقع بسبب انقلاب قطار طوخ رقم 949 "المنصورة- القاهرة".

للتفاصيل.. اضغط هنا

إجازة 25 أبريل.. عيد تحرير سيناء الأحد أم الخميس؟

يحتفل المصريون يوم الأحد المقبل، الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، بعيد تحرير سيناء، الذي يوافق 12 من رمضان.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إثيوبيا تدعو مجلس الأمن لحث "مصر والسودان" على العودة لمفاوضات سد النهضة

دعت إثيوبيا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة واحترام العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الاتحاد الأوروبي يعلن عقد اجتماع جديد لأطراف الاتفاق النووي الإيراني غدا الثلاثاء

أعلن الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع جديد للجنة العمل الشاملة المشتركة (المعروفة اختصارا بالاتفاق النووي الإيراني) يوم الثلاثاء، في العاصمة النمساوية فيينا؛ لمناقشة التزام جميع الأطراف (إيران ومجموعة

5+1) بالاتفاق، واحتمال رفع العقوبات الأمريكية عن طهران.

للتفاصيل.. اضغط هنا

عمرو أديب: لا تغيير في نظام امتحانات الثانوية العامة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا تغيير في نظام امتحانات الثانوية العامة. مضيفًا: "مفيش حاجة اسمها قانون الثانوية العامة الجديد، وشكل امتحانات الثانوية لن يتغير هذا العام".

للتفاصيل.. اضغط هنا

معاناة مصر والسودان في هذه الحالة.. بيان عاجل من "الري" في 8 نقاط بشأن تطورات سد النهضة

أصدرت وزارة الري، اليوم الاثنين، بيانًا ردت فيها على عدد من النقاط الخاصة بالأعمال التي تجريها إثيوبيا في سد النهضة تمهيدًا لبدء الملء الثاني.

للتفاصيل.. اضغط هنا

متحدث الري يوضح أضرار فتح المخارج المنخفضة بسد النهضة على دولتي المصب

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن قيام إثيوبيا بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبي تمهيدًا لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء فى أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء الثاني؛

سيؤثر بشكل كبير على عملية إمرار التصرفات المائية لدولتي المصب السودان ومصر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الري: الجانب الإثيوبي مصمم على اتخاذ قرارات أحادية دون الرجوع لدولتي المصب

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إنه للأسف جميع الإجراءات التي نشهدها طيلة العشر سنوات، بشأن أزمة سد النهضة هي إجراءات أحادية من جانب الطرف الأثيوبي، متابعًا: "أثيوبيا مصممة يشغلوا

السد لوحدهم، وأحنا مش ضد تنمية إثيوبيا لكن عايزين يكون هناك اتفاق قانوني ملزم على أثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد".

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير خارجية فلسطين يبحث وممثل الاتحاد الأوروبي دعم الانتخابات الفلسطينية المقبلة

بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، الأوضاع الخاصة بالانتخابات الفلسطينية المقبلة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

​مطالبًا بمحاسبة رئيس الوزراء ووزير النقل.. برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن قطار طوخ

تقدم النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث

قطار طوخ الذي نتج عنه وفاة 11 مواطنًا وإصابة العشرات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصحة العالمية: تسجيل عدد قياسي من حالات كورونا خلال أسبوع

أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين، أنه تم الإبلاغ في جميع أنحاء العالم عن أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19 ) على الإطلاق في خلال فترة أسبوع واحد.

للتفاصيل.. اضغط هنا