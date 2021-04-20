منها القاهرة وحلوان.. الأعلى للجامعات يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة

01:54 ص الثلاثاء 20 أبريل 2021
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

كتبت- داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة، لكل من جامعة بنها، وقناة السويس، والسويس، حلوان، والقاهرة، ودمياط، وسوهاج، وبني سويف.

وأشار الأعلى للجامعات، فى بيان له، اليوم الاثنين، يأتي هذا وفقًا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021 ، والمنشور بالجريدة الرسمية في السبت الموافق 30 يناير 2021 ، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1065) بتاريخ 22/3/2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات.

وننشر الجدول الزمني المحدد من الأعلى للجامعات لكل جامعة،

خالد عبدالغفار المجلس الأعلى للجامعات الحكومية باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة الجامعات المصرية وزارة التعليم العالي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 217186

    عدد المصابين

  • 163812

    عدد المتعافين

  • 12778

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا