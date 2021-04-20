منها القاهرة وحلوان.. الأعلى للجامعات يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة

كتبت- داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة، لكل من جامعة بنها، وقناة السويس، والسويس، حلوان، والقاهرة، ودمياط، وسوهاج، وبني سويف.

وأشار الأعلى للجامعات، فى بيان له، اليوم الاثنين، يأتي هذا وفقًا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021 ، والمنشور بالجريدة الرسمية في السبت الموافق 30 يناير 2021 ، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1065) بتاريخ 22/3/2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات.

وننشر الجدول الزمني المحدد من الأعلى للجامعات لكل جامعة،