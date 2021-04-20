إلغاء تخصيص الوحدة واستبعاد الطلب.. إجابات أهم 10 أسئلة بشأن مندوب استعلام الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي، في الاستعلام عن المتقدمين للإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي، والذي سبق لهم التقديم والحجز عام 2018.

بداية الاستعلام كانت مع مدن السادات والعاشر من رمضان، حيث بدأ الاستعلام عن 10 آلاف حاجزًا، ومن المقرر أن يتم الاستعلام عن باقي الحاجزين تباعًا، طبقًا لجاهزية الوحدات، وبلغ عدد الشقق الجاهزة للتسليم قرابة الـ20 ألف وحدة بمدن (السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة – المحولين من التاسع للعاشر بـ6 أكتوبر)،

كما بدأ الاستعلام أيضًا عن المحولين من الإعلان الثامن والتاسع ضمن الإسكان الاجتماعي إلى الإعلان العاشر من نفس المشروع، ومنذ إعلان التعامل على ملفات الحاجزين، ويتساءل بعضهم عن طريقة التعامل مع مندوب الاستعلام وما هي الأوراق التي يتم تقديمها؟، وكيفية التصرف حال التعرض لتغير البيانات بحيث لا يتم رفض الطلب؟.

1- كيف يتم تغيير رقم الهاتف قبل إجراء الاستعلام؟

لابد من التواصل مع خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي لتغيير رقم الهاتف المسجل، لأن مندوب الاستعلام يعتمد على رقم الهاتف كوسيلة أساسية في التواصل مع العملاء، ويتيح الصندوق أرقام: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

2- ما هي مهمة وظيفة الاستعلام على المتقدمين لحجز شقق الإسكان؟

وظيفة مندوب الاستعلام هي التأكد من صحة البيانات المقدمة من قبل الحاجز، خاصة بيانات العمل والإقامة والحالة الاجتماعية، وبعد اتمام الاستعلام يتم تسليم تقرير بحالة المتقدم وهل هو مخالف لشروط الإسكان الاجتماعي أم يتوافق معها.

3- هل يأتي مندوب آخر لمكان العمل؟

من الممكن أن يأتي مندوب إلى محل السكن ومحل العمل أيضًا للتأكد من تواجد المتقدم في هذه الوظيفة، لكن الجزء الأساسي في الاستعلام الميداني هو تواجد المتقدم في محل الإقامة.

4- هل يتم تقديم أي أوراق جديدة؟

في حال تغيير أي من البيانات وقت التقديم يتم إرفاق الأوراق الجديدة التي تثبت صحة هذه البيانات، مثل تغيير معدل الدخل، أو أصبح المتقدم متزوج بعد أن كان أعزب فيتم تقديم قسيمة الزواج، وتطبيق ذلك على أي معلومة تغيرت.

5- هل مندوب الاستعلام لديه القدرة على إلغاء تخصيص الوحدة؟

مندوب الاستعلام هو موظف لديه مهمة واحدة وهي التأكد من صحة البيانات وإرفاق تقرير بها، ولا يمكن أن يتسبب في استبعاد المتقدمين دون وجه حق، كما يحق لأي متقدم تقديم طلب تظلم على نتيجة الاستعلام.

6- ماذا لو تأخر الاستعلام عن بعض الحاجزين؟

الحاجزين الذين تأخر الاستعلام عنهم لابد من التواصل مع الصندوق لمعرفه موقفهم بعد الموافقة عليه، حيث يختلف من حاجز لآخر ومن مدينة لأخرى.

7- ماذا بعد انتهاء الاستعلام؟

بعد انتهاء الاستعلام ينتظر حاجز الوحدة السكنية اتصالًا من صندوق التمويل العقاري به، والبنك الذي سينهي إجراءات التعاقد فيه لاستلام الشقة ويستغرق هذا الإجراء حوالي شهرين تقريبا.

8- ما هي الأولوية الخاصة بترتيب المتقدمين وبدء التخصيص لهم؟

الأولوية في الحصول على الوحدات بالإعلان العاشر ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي طبقاً للترتيب التالى: المتزوج ويعول وهذا يشمل الأرمل ويعول والمطلق ويعول، والأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنًا.

9- ما حالات استبعاد طلب الحصول على شقة بعد التقديم وسداد الأقساط الربع سنوية؟

يوجد عدة أمور يمكن أن يتم استبعاد التقدم بسببها، ومنها ثبوت اختلاف الدخل الشهري عن المطلوب سواء الحد الأدنى أو الحد الأقصى، أو إمتلاك شقة مسجلة باسم المتقدم أو زوجته.

10- ما المدة بين الاستعلام الميداني والتحويل على البنك واستلام الوحدة؟

بعد أن ينتهى المندوب من عملية الاستعلام الميداني يتم تحويل الملف إلى جهة التمويل والتى تتواصل مع المتقدم في غضون شهر تقريبا، لذلك لابد من متابعة نتيجة الاستلام، فيمكن ان يتعطل الطلب نتيجة طلب أوراق اخرى.

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